Михаил Мишустин поддержал предложение об ограничении цен на продукты
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поддержал предложение «Единой России», касающееся ограничения стоимости продуктов, сообщает ТАСС.
Об этом рассказал глава Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.
По его словам, Мишустин поддержал и предложения, касающиеся лекарств и иных товаров первой необходимости. Кроме того, предложения коснулись и бизнеса. Речь идет об отсрочке арендной платы и предоставлении налоговых каникул.
Идея о заморозке цен была озвучена главой фракции единороссов Сергеем Неверовым во время встречи с правительством, прошедшей в формате видеоконференции. Он считает, что на каждом этапе товаропроводящей цепочки нужно ограничить наценку в 10%.
Он также отметил, что рост цен является результатом действий недобросовестных посредников.
В конце марта в России вступил в силу закон, позволяющий правительству при повышении цен на лекарства во время чрезвычайной ситуации или угрозе распространения опасного заболевания замораживать их на 90 дней, установив максимально возможные.