Михаил Мишустин поддержал предложение об ограничении цен на продукты

Об этом рассказал глава Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

По его словам, Мишустин поддержал и предложения, касающиеся лекарств и иных товаров первой необходимости. Кроме того, предложения коснулись и бизнеса. Речь идет об отсрочке арендной платы и предоставлении налоговых каникул.

Идея о заморозке цен была озвучена главой фракции единороссов Сергеем Неверовым во время встречи с правительством, прошедшей в формате видеоконференции. Он считает, что на каждом этапе товаропроводящей цепочки нужно ограничить наценку в 10%.

Он также отметил, что рост цен является результатом действий недобросовестных посредников.