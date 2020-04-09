Счетная палата выявила нарушения в бюджете мэрии Екатеринбурга на 2 миллиарда рублей
Счетная палата Екатеринбурга выявила нарушения в бюджете мэрии города на общую сумму два миллиарда рублей, сообщает «Коммерсантъ».
Об этом заявил председатель Счетной палаты Андрей Парунин на заседании комиссии по бюджету и экономической политике.
По словам Парунина, не целевое использование средств составило 148 тысяч рублей, неэффективное — 30,3 миллиона рублей. Кроме того, был нарушен порядок бухгалтерского бюджетного учета и отчетности на сумму 1,4 миллиарда рублей. 57,4 миллиона рублей несвоевременно поступили в доходы бюджета.
Кроме того, имеются нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью на 400 миллионов рублей. Нарушения при муниципальных закупках составили 18,4 миллиона рублей. При этом объем средств, подлежащих возмещению в бюджет, составил 15 миллионов рублей.
Вся информация по результатам проверок направлена в ФАС. В отношении семи должностных лиц составлены протоколы.
Депутат Александр Колесников подверг отчет Александра Парунина критике, назвав его «дутым». Кроме того, он предложил его не принимать.
Несмотря на возражения депутата, комиссия на общем голосовании приняла отчет.