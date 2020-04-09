Счетная палата выявила нарушения в бюджете мэрии Екатеринбурга на 2 миллиарда рублей

Об этом заявил председатель Счетной палаты Андрей Парунин на заседании комиссии по бюджету и экономической политике.

По словам Парунина, не целевое использование средств составило 148 тысяч рублей, неэффективное — 30,3 миллиона рублей. Кроме того, был нарушен порядок бухгалтерского бюджетного учета и отчетности на сумму 1,4 миллиарда рублей. 57,4 миллиона рублей несвоевременно поступили в доходы бюджета.

Кроме того, имеются нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью на 400 миллионов рублей. Нарушения при муниципальных закупках составили 18,4 миллиона рублей. При этом объем средств, подлежащих возмещению в бюджет, составил 15 миллионов рублей.

Вся информация по результатам проверок направлена в ФАС. В отношении семи должностных лиц составлены протоколы.

Депутат Александр Колесников подверг отчет Александра Парунина критике, назвав его «дутым». Кроме того, он предложил его не принимать.