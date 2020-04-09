Свердловские депутаты предложили отказаться от проведения Универсиады-2023
Депутаты фракции КПРФ Заксобрания Свердловской области предложили отменить Универсиаду-2023, а 40 миллиардов рублей, выделенные на ее проведение, потратить на борьбу с экономическим кризисом и последствиями пандемии коронавируса, сообщает Ура.ру.
Кроме того, коммунисты предложили национализировать авиакомпанию «Уральские авиалинии» и несколько других предприятий региона.
Первый заместитель губернатора Алексей Орлов напомнил коммунистам, что решение о проведении Универсиады принято в соответствии с указом Владимира Путина. Соответственно, только он может отменить свой указ.
Также Орлов подчеркнул, что выделяемые средства для подготовки к играм будут направлены в экономику Свердловской области и позволят развить ряд отраслей.
По состоянию на 9 апреля, в Свердловской области зарегистрировано 59 случаев заболевания коронавирусом. В регионе действует режим самоизоляции граждан до 20 апреля. Людям не рекомендуется выходить из дома без необходимости. В частности, выходить желательно до работы, магазина или аптеки, а также для выгула собаки.