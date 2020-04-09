Свердловские депутаты предложили отказаться от проведения Универсиады-2023

Кроме того, коммунисты предложили национализировать авиакомпанию «Уральские авиалинии» и несколько других предприятий региона.

Первый заместитель губернатора Алексей Орлов напомнил коммунистам, что решение о проведении Универсиады принято в соответствии с указом Владимира Путина. Соответственно, только он может отменить свой указ.

Также Орлов подчеркнул, что выделяемые средства для подготовки к играм будут направлены в экономику Свердловской области и позволят развить ряд отраслей.

По состоянию на 9 апреля, в Свердловской области зарегистрировано 59 случаев заболевания коронавирусом. В регионе действует режим самоизоляции граждан до 20 апреля. Людям не рекомендуется выходить из дома без необходимости. В частности, выходить желательно до работы, магазина или аптеки, а также для выгула собаки.