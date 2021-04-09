Мясо, овощи и сахар подорожали в Свердловской области

Мясо, овощи и сахар подорожали в Свердловской области
Сегодня, 12:40ЭкономикаФото: 1mediainvest.ru
Подорожание продуктов в Свердловской области продолжается. Так, цены за март 2021 года увеличились на ряд продукции.

Куриное мясо подорожало на 7,63% в марте. На данный момент средняя стоимость одного килограмма продукции составляет около 166,55 рублей. Такие данные приводит Свердловскстат.

Кроме того, подорожали говядина и баранина. Первая (кроме бескостной части) увеличилась в цене на 2,76% до 405,22 рубля за один килограмм, а вторая (без учета бескостного мяса) — на 2,13% до 521,28 руля за килограмм.

На свинину цена практически осталась прежней. Она в среднем стоит 279,96 рубля за килограмм.

Питьевое цельное стерилизованное молоко в марте подорожало на 3,29% до 86,99 рубля за литр. Однако в марте 2020 года стоимость была такой же.

Десяток яиц на данный момент имеет среднюю стоимость 74,91 рубля. Это на 3,29% больше, чем было в феврале. В целом, с начала года, яйца увеличились в цене на 8,26%.

Также дорожает и сахар. Средняя цена за килограмм в марте составила 48,69 рубля — это почти на 3% выше, чем в феврале.

Отмечается и рост цен на пшеничную муку (+3,17%), на рис (+1,85%).

Весной наблюдается и удорожание овощей. Цена картофеля увеличилась на 13,10%, капусты — на 7,72%, лука — на 4,86% и моркови — почти на 10%.

При этом на сливочное масло, пшено и яблоки цена уменьшилась.

Свердловская областьстатистикацены
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