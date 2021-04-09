На торги выставлен банкротящийся Выйский деревообрабатывающий комбинат в Тагиле

На торги выставлен банкротящийся Выйский деревообрабатывающий комбинат в Тагиле
Сегодня, 13:47Экономика
Имущество банкротящегося Выйского деревообрабатывающего комбината, расположенного на Серебрянском тракте, 15 в Нижнем Тагиле, выставлено на торги.

В частности, продаются здания деревообрабатывающего цеха, лесопильного цеха, склада топлива № 1, котельной, склада топлива № 1-2, сушильных камер, насосной станции, помещений гидростанции с кабиной оператора. Кроме того, продается ряд сооружений — подкрановые пути, пожарный водоем, ограждение, земельный участок площадью 68,9 квадратных метра и 151 позиция оборудования, сообщается в системе электронных торгов РАД.

Аукцион по продаже объявлен 29 марта. Прием заявок проводится до 4 мая. Итоги аукциона будут подведены 6 мая.

Выйский деревообрабатывающий комбинат
Фото:РАД

Начальная стоимость всего лота составляет 234,6 миллиона рублей.

Отмечается, что имущество предприятия заложено в ПАО «Уралтрансбанке».

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