Новая поликлиника за 2,6 миллиарда появится в Екатеринбурге

Построить новую поликлинику в Екатеринбурге планируют свердловские власти. Расположится она в Академическом районе. Соответствующая закупка по поиску подрядчика на разработку проекта уже объявлена.

Планируется, что она будет рассчитана на 1,2 тысячи посещений за смену. Все работы по строительству и отделке продлятся до 31 мая 2023 года, а в эксплуатацию объект введут не позже 1 декабря. Заявки от потенциальных проектантов принимаются до 26 апреля. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщал, что проект по созданию медкластера в Академическом районе Екатеринбурга будет реализован в 2024 году. Общая сумма вложений составит 7 миллиардов рублей. В кластер также войдут НИИ ОММ, медуниверситет и другие учреждения. Напомним, в Нижнем Тагиле планируется строительство новой детской многопрофильной больницы около госпиталя Тетюхина на Гальянке. Медкомплекс будет иметь посещаемость 650 человек в день, круглосуточный стационар на 160 мест, вертолетную площадку. Больница сможет принимать не только тагильчан, но и пациентов из других городов. Стационар получит несколько отделений. Пока создание больницы находится на стадии проектирования. О том, что уже найден участок под строительство стало известно в январе 2022 года.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter