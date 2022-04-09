Новая поликлиника за 2,6 миллиарда появится в Екатеринбурге

Новая поликлиника за 2,6 миллиарда появится в Екатеринбурге
Новая поликлиника за 2,6 миллиарда появится в Екатеринбурге
Сегодня, 20:20ЭкономикаФото: 1MI
Построить новую поликлинику в Екатеринбурге планируют свердловские власти. Расположится она в Академическом районе. Соответствующая закупка по поиску подрядчика на разработку проекта уже объявлена.

Планируется, что она будет рассчитана на 1,2 тысячи посещений за смену. Все работы по строительству и отделке продлятся до 31 мая 2023 года, а в эксплуатацию объект введут не позже 1 декабря. Заявки от потенциальных проектантов принимаются до 26 апреля.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщал, что проект по созданию медкластера в Академическом районе Екатеринбурга будет реализован в 2024 году. Общая сумма вложений составит 7 миллиардов рублей. В кластер также войдут НИИ ОММ, медуниверситет и другие учреждения.

Напомним, в Нижнем Тагиле планируется строительство новой детской многопрофильной больницы около госпиталя Тетюхина на Гальянке. Медкомплекс будет иметь посещаемость 650 человек в день, круглосуточный стационар на 160 мест, вертолетную площадку.

Больница сможет принимать не только тагильчан, но и пациентов из других городов. Стационар получит несколько отделений. Пока создание больницы находится на стадии проектирования. О том, что уже найден участок под строительство стало известно в январе 2022 года.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
строительствополиклиникаЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы