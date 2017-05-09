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Строительная компания заплатит 5 миллионов рублей неустойки за срыв ввода жилья в Сысерти
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Строительная компания заплатит 5 миллионов рублей неустойки за срыв ввода жилья в Сысерти

9 мая 2017, 08:45Экономика
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