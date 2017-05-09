Строительная компания заплатит 5 миллионов рублей неустойки за срыв ввода жилья в Сысерти
9 мая 2017, 08:45Экономика
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Строительная компания ООО «Строительные технологии» выплатит 5 миллионов рублей Фонду жилищного строительства Свердловской области за срыв ввода жилья в эксплуатацию в Сысерти.
Согласно контракту на долевое строительство домов, застройщик был обязан сдать объекты к 25 декабря 2015 года. Однако это случилось лишь в марте 2016 года, пишет Правда УрФО.
Государственное учреждение обратилось в суд, потребовав от компании, нарушившей условия договора, 13 миллионов рублей неустойки. Однако суд постановил взыскать лишь 5 миллионов рублей в пользу Фонда.
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