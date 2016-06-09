В Нижнем Тагиле лидер профсоюза ВГОКа передал бразды правления

Владимир Щетников уверен, что его преемник – более чем достойная кандидатура. Главное преимущество нового руководителя – юридический опыт, который, несомненно, важен в решении профсоюзных вопросов. Свою карьеру Александр Григорьевич начинал в мартеновском цехе, позже получив юридическое образование.

Владимир Щетников, передавая должность, выступил с заключительным докладом о своей деятельности. Он рассказал, что даже сейчас, в непростой и нестабильной экономической ситуации предприятия, профсоюз изыскивает деньги и помогает своим работникам. Экс-руководитель уверен, что главной целью, которой сейчас стоить уделить внимание, является увеличение заработной платы заводчан.

Добавим, что Владимир Щетников переходит на новый путь: он намерен активно развиваться в сфере депутатской деятельности городской думы.