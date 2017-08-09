8,9 млрд рублей прибавится к бюджету Свердловской области
9 июня 2017, 09:20Экономика
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Минфин Свердловской области произвел корректировку бюджета на 2017 год. Его планируется пополнить на 8,9 млрд рублей.
Как сообщает ZNAK, основным источником дохода станут налоговые и неналоговые пополнения. Однако, появившиеся доходы одновременно увеличат и расходы. Таким образом дефицит регионального бюджета останется на прежнем уровне и составит 13,6 млн руб.
Стоит заметить, что наибольшее увеличение расходной части наблюдается со стороны минздрава.
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