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Тарифы на услуги ЖКХ в России с 1 июля 2017 года могут вырасти на 4%
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тарифы на услуги ЖКХ в России с 1 июля 2017 года могут вырасти на 4%

9 июня 2017, 16:10Экономика
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