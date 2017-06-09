Тарифы на услуги ЖКХ в России с 1 июля 2017 года могут вырасти на 4%

С 1 июля повышение тарифов ЖКХ ограничили размером инфляции. Так, в пределах прогноза, касающегося инфляции, рост цен на коммунальные услуги составит не более чем 4%. Ограничение увеличения тарифов будет действовать и в дальнейшем.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) приняла решение об индексации тарифов на основе прогнозов социально-экономического развития России на 2017–2019 годы. Тарифы на газ увеличатся на 3,9%, остальные – на 4%.

Стоимость услуг ЖКХ вырастет не только для российских граждан, но и для юридических лиц, сообщает газета «Известия».