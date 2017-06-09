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Три мобильных бани арестовали у жителя Екатеринбурга за долг в 300 000 рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Три мобильных бани арестовали у жителя Екатеринбурга за долг в 300 000 рублей

9 июня 2017, 18:20Экономика
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