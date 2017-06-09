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Задолженность по зарплате в размере 2,8 млн рублей на предприятии в Красноуральске погашена после вмешательства прокуратуры
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Задолженность по зарплате в размере 2,8 млн рублей на предприятии в Красноуральске погашена после вмешательства прокуратуры

9 июня 2017, 17:40Экономика
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