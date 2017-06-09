Задолженность по зарплате в размере 2,8 млн рублей на предприятии в Красноуральске погашена после вмешательства прокуратуры
9 июня 2017, 17:40Экономика
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В Красноуральске прокуратура провела проверку ситуации на предмет выполнения трудового законодательства на предприятии, находящемся в состоянии банкротства с 2012 года.
На момент банкротства 43 работника предприятия в Красноуральске не получили компенсационные выплаты при увольнении. Задолженность по зарплате составила около 2,8 млн рублей.
По результатам проверок прокуратура направила заявления о выдаче судебных приказов о взыскании с предприятия невыплаченных денежных средств. Все они были удовлетворены. В настоящее время долг по заработной плате составляет около 400 000 рублей. Прокуратура продолжает осуществлять контроль за исполнением судебных решений.
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