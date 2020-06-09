Генпрокуратура РФ выявила нарушения в работе мэрии Екатеринбурга с застройщиками

Проверка показала, что в Зауралье был завышен срок для получения разрешения на строительство. Кроме того, права заявителей были ограничены, потому что они не могли получить документы в электронной форме.

Такие же нарушения выявлены и в административных регламентах управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области, а также комитета по архитектуре и строительству Курганской области.

Кроме того, в Екатеринбурге застройщикам долго оформлялась и выдавалась документация по планировке территории. Регламент данной процедуры утвержден муниципалитетом.

Нормативные акты, противоречащие законодательству были опротестованы заместителем генпрокурора РФ Игорем Ткачевым, в результате чего они были отменены.