Генпрокуратура РФ выявила нарушения в работе мэрии Екатеринбурга с застройщиками
По результатам проверки Генпрокуратуры РФ в Свердловской и Курганской областях были отменены нормативные акты в градостроительной сфере, сообщает пресс-служба ведомства.
Проверка показала, что в Зауралье был завышен срок для получения разрешения на строительство. Кроме того, права заявителей были ограничены, потому что они не могли получить документы в электронной форме.
Такие же нарушения выявлены и в административных регламентах управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области, а также комитета по архитектуре и строительству Курганской области.
Кроме того, в Екатеринбурге застройщикам долго оформлялась и выдавалась документация по планировке территории. Регламент данной процедуры утвержден муниципалитетом.
Нормативные акты, противоречащие законодательству были опротестованы заместителем генпрокурора РФ Игорем Ткачевым, в результате чего они были отменены.
Заместитель генерального прокурора РФ Игорь Ткачев опротестовал противоречащие законодательству нормативные правовые акты. В результате они были отменены.