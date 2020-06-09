В Нижнем Тагиле за 2,5 миллиона рублей выставлен на продажу бар «Гора»
Сегодня, 15:19ЭкономикаФото: страница бара "Гора" во "Вконтакте"
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В Нижнем Тагиле, расположенный на улице Огаркова, 2, бар «Гора», продается за 2,5 миллиона рублей. Соответствующее объявление о продаже опубликовано на Avito.
Сюжеты: Коронавирус, Нижний Тагил
Бар был создан диджеем Чингизом Шабановым в 2016 году. В сентябре 2018 года он продал здание Антону Нургалееву. С 28 марта бар приостановил свою деятельность из-за пандемии коронавируса. 7 июня он был выставлен на продажу.
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Фото: Сайт объявлений avito
Напомним, режим самоизоляции был введен в Свердловской области 28 марта. Была ограничена работа предприятий общепита, магазина и других. Кроме того, были запрещены массовые мероприятия.
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