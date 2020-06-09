В Заксобрании Свердловской области предложили снизить ставки по налогам для бизнеса

В регионе, по мнению народных избранников, нет соответствующих условий для развития компаний. Поэтому по отдельным видам деятельности необходимо снизить ставки до 1%. Это коснётся 19,5 тысяч субъектов бизнеса – примерно 33 тысячи работников данной сферы. Под понижение ставки попадут 18 видов деятельности.

Однако у снижения стоимости налога есть отрицательная сторона – бюджет региона потеряет порядка 185 миллионов рублей, муниципальные бюджеты не досчитаются 79,5 миллионов.