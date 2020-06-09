В Заксобрании Свердловской области предложили снизить ставки по налогам для бизнеса
Сегодня, 21:22ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Чтобы бизнес не покидал пределы Свердловской области, депутаты регионального Заксобрания предложили снизить ставки по упрощённой системе налогообложения (УСН), пишет «ПравдаУрфо».
Сюжеты: Екатеринбург
В регионе, по мнению народных избранников, нет соответствующих условий для развития компаний. Поэтому по отдельным видам деятельности необходимо снизить ставки до 1%. Это коснётся 19,5 тысяч субъектов бизнеса – примерно 33 тысячи работников данной сферы. Под понижение ставки попадут 18 видов деятельности.
Однако у снижения стоимости налога есть отрицательная сторона – бюджет региона потеряет порядка 185 миллионов рублей, муниципальные бюджеты не досчитаются 79,5 миллионов.
Ряд депутатов предложили предоставить льготы для всех сфер бизнеса – по аналогии с другими регионами. Вопрос будет рассмотрен на следующем заседании.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей