На 54% подорожал картофель за год в Свердловской области

В мае 2021 года средняя цена на картофель в Свердловской области составила 45 рублей за килограмм, что на 54% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Так же отмечается рост цен на другие овощи и продукты.

По данным Свердловскстата, за год произошло подорожание основных продуктов питания и овощей. За год на 41% подорожали морковь — до 55 рублей за килограмм и сахар-песок — до 49 рублей за килограмм. Куриные яйца поднялись в цене на 21%, теперь десяток стоит 76 рублей. Также подорожали капуста, подсолнечное масло, пшеничная мука и охлажденные и мороженые куры. Рост цен на эти продукты составил от 15 до 17%. По данным статистики, за год подешевели только пять видов социально значимых продовольственных товаров. В список вошли репчатый лук, яблоки, пшено, рис и поваренная соль. Напомним, во избежание роста цен на гречку с 5 июня до 1 сентября из страны запрещен экспорт гречихи и изготовленной крупы из нее. На три месяца приостановлен экспорт российской гречки

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