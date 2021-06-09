На 54% подорожал картофель за год в Свердловской области

На 54% подорожал картофель за год в Свердловской области
На 54% подорожал картофель за год в Свердловской области
Сегодня, 19:18ЭкономикаФото: Photobank Ura Media
В мае 2021 года средняя цена на картофель в Свердловской области составила 45 рублей за килограмм, что на 54% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Так же отмечается рост цен на другие овощи и продукты.

По данным Свердловскстата, за год произошло подорожание основных продуктов питания и овощей.

За год на 41% подорожали морковь — до 55 рублей за килограмм и сахар-песок — до 49 рублей за килограмм. Куриные яйца поднялись в цене на 21%, теперь десяток стоит 76 рублей. Также подорожали капуста, подсолнечное масло, пшеничная мука и охлажденные и мороженые куры. Рост цен на эти продукты составил от 15 до 17%.

По данным статистики, за год подешевели только пять видов социально значимых продовольственных товаров. В список вошли репчатый лук, яблоки, пшено, рис и поваренная соль.

Напомним, во избежание роста цен на гречку с 5 июня до 1 сентября из страны запрещен экспорт гречихи и изготовленной крупы из нее.

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