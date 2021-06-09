На международном экономическом форуме представили Национальный рейтинг от АСИ

На международном экономическом форуме представили Национальный рейтинг от АСИ
На международном экономическом форуме представили Национальный рейтинг от АСИ
Сегодня, 10:53ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
На петербургском международном экономическом форуме был представлен Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата от агентства стратегических инициатив.

Первое место рейтинга заняла Москва. Считается самым комфортным регионом для ведения бизнеса: здесь очень много возможностей, связей с нужными людьми, развитая инфраструктура.

На втором месте стоит Татарстан. В республике часто отрабатывают последние технологии и приёмы, там возведён Иннополис, есть нефть и деньги на материализацию инфраструктурных проектов.

На третьем месте расположилась Тюменская область. Примечательно, что в 2020 году этот регион не входил даже в топ-30 регионов. Научный сотрудник Института социальной политики НИУ ВШЭ Наталья Зубаревич заметила, что вложения в регион за период 2013-2019 годов сократились на 11%, а в 2020 году снизились ещё на 9%. Хотя ранее Тюменская область была в топе: в 2019 году она была на третьем месте, в 2018 году – на первом, а в 2017 году – на шестом, пишут «Новые известия».

Четвёртое место заняла Тульская область. Глава этого региона Алексей Дюмин сказал, что заключены соглашения о сотрудничестве с властями и с вузами. Кроме того, было заключено 26 соглашений на сумму более 150 миллиардов рублей, что позволит создать в области более 4000 новых рабочих мест.

На 5 месте оказалась Башкирия. Глава республики Радий Хабиров отметил, что в 2020 году в условиях пандемии Башкортостан подготовил три пакета мер для поддержки бизнеса. В том же 2020 в регионе было проведено 38 инвестиционных часов, где рассмотрели 143 проекта на сумму в размере более 300 миллиардов рублей.

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