Навигация как часть жизни. Каковы реалии российского рынка спутниковых приборов?

Навигация как часть жизни. Каковы реалии российского рынка спутниковых приборов?
Навигация как часть жизни. Каковы реалии российского рынка спутниковых приборов?
Сегодня, 20:35ЭкономикаАнна ГригорьеваФото: pixabay.com
Еще в школе мы учимся ориентироваться в городе и рассчитывать короткий маршрут. И сейчас навигация становится неотъемлемой частью целых отраслей экономики. Как развивается рынок навигационных приборов в России? И может ли отечественная продукция конкурировать с иностранными производителями?

На сегодняшний день нет точных данных о размере навигационного рынка в России. Эксперты и участники отрасли оценивают его примерно в 150 млрд рублей. Большая часть, 80 млрд рублей, приходится на системы мониторинга автотранспорта. На персональные навигаторы, например, туристические, приходится 30 млрд рублей. Аналогичная доля у систем, используемых внутри помещения. Остальная часть остается на геодезию и картографию (7 млрд рублей), а также «умное» сельское хозяйство (3 млрд рублей).

Навигация в наше время — это некая электрическая розетка образца первых двух декад ХХ века. Она используется как в производственном секторе, так и в быту. Мало того, она ещё используется в обороне, в том, что касается вопросов национальной безопасности,рассказал вице-президент Торгово-промышленной палаты России Максим Фатеев.

Фото:ТПП

В Свердловской области производством навигационных систем для гражданской авиации занимается «Уральский приборостроительный завод», входящий в госкорпорацию «Ростех». К гражданским видам продукции относятся авиационные изделия из состава интегрального бортового оборудования для МС-21, гироскопическое оборудование для гражданских самолетов Ил-96-300 и вертолетов Ка-32, Ми-8, Ми-17.

Предприятие обладает необходимыми компетенциями в авиационном приборостроении, охватывает весь цикл производства и самостоятельно проводит необходимые испытания. Приборами производства «УПЗ» оснащена большая часть авиации страны,сообщили на предприятии.

Пример УПЗ показывает, что для крупных транспортных и промышленных компаний чаще всего заказы на навигационное оборудование выполняют производители электроники с госучастием. Частному бизнесу дойти до сделки достаточно трудно, поэтому ТПП предлагает ряд ключевых ориентиров.

Мы считаем и мы не получали обратной отрицательной реакции по этому поводу, что, конечно, «малыши» должны сотрудничать с «большими». Не только для производства, но и для научных разработок, для взаимодействия с крупными компаниями. В том числе и для того, чтобы заработал механизм импортозамещения в данном виде,считает Максим Фадеев.

Также спутниковое оборудование уже давно вошло в ряд основных инструментов геодезиста и строителя при выполнении практически любых видов работ. Современное навигационное оборудование позволяет не только получать координаты объектов с высокой точностью, но и производить редактирование и создание цифровой картографической информации в полевых условиях. В Свердловской области такие приборы производит «Уральский оптико-механический завод», входящий в госкорпорацию «Ростех».

Активно развивается линейка приборов спутниковой навигации для различных сфер применения: строительства, землеустройства, высокоточного мониторинга конструкций и положения объектов и мобильных бригад,сообщили на «УОМЗ».

По оценкам экспертов, до 40% комплектующих в навигационных приборах, производящихся в России, импортные. Так, например, в оборудовании «УОМЗ» используются компоненты крупного китайского разработчика высокотехнологичного спутникового оборудования, с котором «Ростех» в 2016 году заключил контракт.

Видео:Торгово-промышленная палата

Однако для развития сегмента высокоточной навигации нужно не только производство спутниковых приборов, но и широкая сеть из базовых станций — по одной в радиусе на каждые 50 километров. Сейчас в России около 2500 станций, а для развития только в экономически развитой части страны нужно в десять раз больше. Для этого государству необходимо привлекать частный капитал и ослабить регулирование этой части рынка. Проект поправок в отраслевые законы в апреле этого обсуждали в Торгово-промышленной палате.

Не может быть навигационное развитие быть отдельно от развития всей электронной промышленности в России. Мы определили те подходы, которые касаются изменения с точки зрения налогообложения, налога на прибыль, НДС и создание отдельного реестра для производителей и самой продукции в рамках реестра радиоэлектронной промышленности,рассказал вице-президент ТПП.

В ближайшем будущем система навигации будет встроена во все движущиеся объекты. Людям стало важным знать что, где и когда перемещалось на какой-либо территории, а участники навигационного рынка научились зарабатывать на этой информации. А помочь рынку в развитии может правительство, если ослабит требования к строительству навигационных сетей и разработает механизм защиты получаемых данных.

Россиятппнавигация
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