Навигация как часть жизни. Каковы реалии российского рынка спутниковых приборов?

Еще в школе мы учимся ориентироваться в городе и рассчитывать короткий маршрут. И сейчас навигация становится неотъемлемой частью целых отраслей экономики. Как развивается рынок навигационных приборов в России? И может ли отечественная продукция конкурировать с иностранными производителями?

На сегодняшний день нет точных данных о размере навигационного рынка в России. Эксперты и участники отрасли оценивают его примерно в 150 млрд рублей. Большая часть, 80 млрд рублей, приходится на системы мониторинга автотранспорта. На персональные навигаторы, например, туристические, приходится 30 млрд рублей. Аналогичная доля у систем, используемых внутри помещения. Остальная часть остается на геодезию и картографию (7 млрд рублей), а также «умное» сельское хозяйство (3 млрд рублей). Навигация в наше время — это некая электрическая розетка образца первых двух декад ХХ века. Она используется как в производственном секторе, так и в быту. Мало того, она ещё используется в обороне, в том, что касается вопросов национальной безопасности,рассказал вице-президент Торгово-промышленной палаты России Максим Фатеев. Фото: ТПП В Свердловской области производством навигационных систем для гражданской авиации занимается «Уральский приборостроительный завод», входящий в госкорпорацию «Ростех». К гражданским видам продукции относятся авиационные изделия из состава интегрального бортового оборудования для МС-21, гироскопическое оборудование для гражданских самолетов Ил-96-300 и вертолетов Ка-32, Ми-8, Ми-17. Предприятие обладает необходимыми компетенциями в авиационном приборостроении, охватывает весь цикл производства и самостоятельно проводит необходимые испытания. Приборами производства «УПЗ» оснащена большая часть авиации страны,сообщили на предприятии. Пример УПЗ показывает, что для крупных транспортных и промышленных компаний чаще всего заказы на навигационное оборудование выполняют производители электроники с госучастием. Частному бизнесу дойти до сделки достаточно трудно, поэтому ТПП предлагает ряд ключевых ориентиров. Мы считаем и мы не получали обратной отрицательной реакции по этому поводу, что, конечно, «малыши» должны сотрудничать с «большими». Не только для производства, но и для научных разработок, для взаимодействия с крупными компаниями. В том числе и для того, чтобы заработал механизм импортозамещения в данном виде,считает Максим Фадеев. Также спутниковое оборудование уже давно вошло в ряд основных инструментов геодезиста и строителя при выполнении практически любых видов работ. Современное навигационное оборудование позволяет не только получать координаты объектов с высокой точностью, но и производить редактирование и создание цифровой картографической информации в полевых условиях. В Свердловской области такие приборы производит «Уральский оптико-механический завод», входящий в госкорпорацию «Ростех». Активно развивается линейка приборов спутниковой навигации для различных сфер применения: строительства, землеустройства, высокоточного мониторинга конструкций и положения объектов и мобильных бригад,сообщили на «УОМЗ». По оценкам экспертов, до 40% комплектующих в навигационных приборах, производящихся в России, импортные. Так, например, в оборудовании «УОМЗ» используются компоненты крупного китайского разработчика высокотехнологичного спутникового оборудования, с котором «Ростех» в 2016 году заключил контракт. Видео: Торгово-промышленная палата Однако для развития сегмента высокоточной навигации нужно не только производство спутниковых приборов, но и широкая сеть из базовых станций — по одной в радиусе на каждые 50 километров. Сейчас в России около 2500 станций, а для развития только в экономически развитой части страны нужно в десять раз больше. Для этого государству необходимо привлекать частный капитал и ослабить регулирование этой части рынка. Проект поправок в отраслевые законы в апреле этого обсуждали в Торгово-промышленной палате. Не может быть навигационное развитие быть отдельно от развития всей электронной промышленности в России. Мы определили те подходы, которые касаются изменения с точки зрения налогообложения, налога на прибыль, НДС и создание отдельного реестра для производителей и самой продукции в рамках реестра радиоэлектронной промышленности,рассказал вице-президент ТПП. В ближайшем будущем система навигации будет встроена во все движущиеся объекты. Людям стало важным знать что, где и когда перемещалось на какой-либо территории, а участники навигационного рынка научились зарабатывать на этой информации. А помочь рынку в развитии может правительство, если ослабит требования к строительству навигационных сетей и разработает механизм защиты получаемых данных.

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