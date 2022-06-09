До 83% подорожали за год продукты в Свердловской области

До 83% подорожали за год продукты в Свердловской области
До 83% подорожали за год продукты в Свердловской области
Сегодня, 14:02ЭкономикаЕвгения СафинаФото: 1MI
На 83% подорожала в регионе капуста с мая 2021 по май 2022 года. Наименьший рост стоимости зафиксировал Свердловскстат на куриные яйца — 3%.

Больше всего за прошедший год в цене выросли овощи. Килограмм капусты обходился покупателям в 64,2 рубля (+83,37%), лук подорожал до 51,91 рубля (+50,35%), картофель стоил 66,25 рубля (+42,17%), а морковь — 73,6 рубля (+30,16%).

По статистике, подорожали все основные продукты первой необходимости. Меньше всего зафиксировано повышение цены на яйца — десяток стоил 79,81 рубля (+3,34%). Килограмм пшеничного хлеба свердловчане покупали в мае за 83,22 рубля (+22,38%), сахар стоил 84,97 рубля (+69,44%), курица — 187,39 рубля (+15,04%), а гречневая крупа — 151,07 рубля (+34,48%).

Напомним, за прошедший год молоко в Свердловской области подорожало на 25%, до 64,56 рубля. Наибольшая цена на продукт зафиксирована в мае в Первоуральске (67,53 рубля), дешевле всего литр обходился жителям Екатеринбурга (63,08 рубля).

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