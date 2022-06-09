Кобяков: Иностранцы смогут приехать на ПМЭФ без эпидемиологических ограничений

Кобяков: Иностранцы смогут приехать на ПМЭФ без эпидемиологических ограничений
Кобяков: Иностранцы смогут приехать на ПМЭФ без эпидемиологических ограничений
Сегодня, 01:33ЭкономикаФото: фрагмент видео
Иностранные участники и гости форума смогут въехать в Россию без эпидемиологических ограничений. С 14 июня перестают действовать требования для авиатранспорта и морских пунктов пропуска, которые касались иностранных граждан

Меньше чем за неделю до ПМЭФ подтвердили свое участие в нем представители 127 стран и территорий, заявил советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков, сообщает vostokmedia.com. В списке этих стран — Великобритания, Китай, США, Франция, Италия, Германия, Нидерланды. Это лучшее подтверждение того, что площадка ПМЭФ сохраняет свою востребованность и даже геополитические разногласия не могут этого изменить. Кобяков уверен, что значительное облегчение эпидемиологических правил еще больше простимулирует желание партнеров побывать на форуме или принять в нем непосредственное участие.

С апреля Россия восстановила авиасообщение с 52 странами, в том числе с Китаем, Израилем, Индией, Сербией, ЮАР. Железнодорожное сообщение возобновилось между Россией и Казахстаном, Россией и Монголией. На пересечение сухопутной границы с Грузией ограничения сняты в мае.

С 14 июня возобновляется ж/д сообщение между Ташкентом и Самарой, Волгоградом. Поезда будут отправляться с вокзалов этих городов один раз в неделю по каждому маршруту. Так что ограничения на въезд граждан Узбекистана тоже отменяются.

С марта текущего года Россия постепенно снимает COVID-ограничения на въезд иностранцев в страну. В числе первых были отменены ограничения на перемещение граждан между Россией и Белоруссией, а также Казахстаном.

Информационный партнер ПМЭФ-2022 — медиахолдинг 1MI.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8(499) 110-58-85 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы