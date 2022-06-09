Кобяков: Иностранцы смогут приехать на ПМЭФ без эпидемиологических ограничений

Иностранные участники и гости форума смогут въехать в Россию без эпидемиологических ограничений. С 14 июня перестают действовать требования для авиатранспорта и морских пунктов пропуска, которые касались иностранных граждан

Меньше чем за неделю до ПМЭФ подтвердили свое участие в нем представители 127 стран и территорий, заявил советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков, сообщает vostokmedia.com. В списке этих стран — Великобритания, Китай, США, Франция, Италия, Германия, Нидерланды. Это лучшее подтверждение того, что площадка ПМЭФ сохраняет свою востребованность и даже геополитические разногласия не могут этого изменить. Кобяков уверен, что значительное облегчение эпидемиологических правил еще больше простимулирует желание партнеров побывать на форуме или принять в нем непосредственное участие. С апреля Россия восстановила авиасообщение с 52 странами, в том числе с Китаем, Израилем, Индией, Сербией, ЮАР. Железнодорожное сообщение возобновилось между Россией и Казахстаном, Россией и Монголией. На пересечение сухопутной границы с Грузией ограничения сняты в мае. С 14 июня возобновляется ж/д сообщение между Ташкентом и Самарой, Волгоградом. Поезда будут отправляться с вокзалов этих городов один раз в неделю по каждому маршруту. Так что ограничения на въезд граждан Узбекистана тоже отменяются. С марта текущего года Россия постепенно снимает COVID-ограничения на въезд иностранцев в страну. В числе первых были отменены ограничения на перемещение граждан между Россией и Белоруссией, а также Казахстаном. Информационный партнер ПМЭФ-2022 — медиахолдинг 1MI.

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