На 25% подорожало молоко за год в Свердловской области

На 25% подорожало молоко за год в Свердловской области
На 25% подорожало молоко за год в Свердловской области
Сегодня, 13:24ЭкономикаЕвгения СафинаФото: 1MI
С 51,74 рубля до 64,56 подорожало молоко в Свердловской области с мая 2021 по май 2022 года.

По сравнению с январем 2022 года литр продукта вырос в цене на 10%. Самое дорогое молоко в мае было в Первоуральске, там цена в среднем составила 67,53 рубля. На втором месте среди крупных городов региона оказался Серов, там литр стоил 67,41 рубля.

Немного дешевле, в 65,64, рубля обходилось молоко тагильчанам, а жители Каменска-Уральского платили за продукт 63,26 рубля. Самая низкая цена на молоко, по данным Свердловскстата, зафиксирована в Екатеринбурге — 63,08 рубля.

Напомним, цены на овощи продолжают снижаются в свердловской области. За неделю огурцы подешевели огурцы, лук, помидоры и капуста.

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