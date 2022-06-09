На 25% подорожало молоко за год в Свердловской области

По сравнению с январем 2022 года литр продукта вырос в цене на 10%. Самое дорогое молоко в мае было в Первоуральске, там цена в среднем составила 67,53 рубля. На втором месте среди крупных городов региона оказался Серов, там литр стоил 67,41 рубля.
Немного дешевле, в 65,64, рубля обходилось молоко тагильчанам, а жители Каменска-Уральского платили за продукт 63,26 рубля. Самая низкая цена на молоко, по данным Свердловскстата, зафиксирована в Екатеринбурге — 63,08 рубля.
Напомним, цены на овощи продолжают снижаются в свердловской области. За неделю огурцы подешевели огурцы, лук, помидоры и капуста.