На фоне закрытий магазинов Huawei по стране филиал в Екатеринбурге продолжает работу

Бренд Huawei сокращает присутствие в России. Однако пока не готовится к прекращению работы салон мобильных устройств под этим брендом в Екатеринбурге, он работает в обычном режиме.

В регионах России стали сворачивать деятельность магазины известного китайского технологического гиганта Huawei. До недавнего времени работало 19 торговых точек, четыре из которых уже на замке. По данным РБК, все это не собственные магазины производителя из КНР, а филиалы фирм-партнеров. Закрываться они начали по двум причинам - падение спроса на продукцию и сокращение импорта гаджетов из Китая. В уральской столице под вывеской Huawei функционируют магазин и сервис на улице Малышева, 36. Информацию о возможной заморозке работы в ближайшее время там не подтвердили, сообщает Е1.

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