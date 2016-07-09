2 миллиона рублей штрафа за дачу взятки выплатит строительная компания в Талице

Напомним, в Талицком городском округе Вадим Сапегин, начальник отдела архитектуры и градостроительства, несколько раз был уличен в коррупционных действиях. Однажды в 2012 году он закрыл глаза на несоответствие проектной документации и выдаче особого разрешения ООО «Талицкая строительная компания-2» в обмен на ремонтные работы в квартире отца Сапегина.

Второй раз был пойман в 2013-ом на аналогичном правонарушении: выдал разрешение в обмен на работы по обустройству памятника на могиле его матери.

Тогда уголовные дела в отношении Сапегина были закрыты в связи с истечением хода давности – 2 года после совершения.

В настоящее время прокуратура организовала проверку компании ООО «Талицкая строительная компания-2», которая и оказывала ремонтные услуги начальнику архитектурного отдела. На юридическое лицо было возбуждено уголовное дело за незаконное оказание услуг в интересах должностного лица в служебном положении. Так, компания была оштрафована по одному миллиону рублей за каждое правонарушение. Всего со строительной компании взыскали 2 миллиона рублей штрафа.