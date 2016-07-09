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2 миллиона рублей штрафа за дачу взятки выплатит строительная компания в Талице
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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2 миллиона рублей штрафа за дачу взятки выплатит строительная компания в Талице

9 июля 2016, 10:00Экономика
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