Единственный грузинский ресторан Тагила прокомментировал возможное эмбарго на вина

По заверению депутатов, они осуждают «непрекращающиеся антироссийские провокации» в Грузии и уверены, что «открытые выпады радикальных сил этой страны ведут к дальнейшей деградации российско-грузинских отношений», передают «Ведомости». В правительстве, в свою очередь, сообщили, что рассмотрят меры, а предложения отправят президенту.

Как рассказали TagilCity.ru в «Хачапури тётушки Марико» — единственном грузинском ресторане города, введение санкций заставит их полностью пересмотреть винную карту, состоящую во многом, а по вину полностью, из национальных алкогольных напитков.

Для нас это очень неприятные новости. В настоящее время многообразие грузинских вин позволяет нам сформировать богатую винную карту, где каждый гость может найти аутентичные вина, по своему букету подходящие к пряным вкусам блюд этой страны. Конечно, если такой закон будет введен, нам придется искать полноценную замену среди вин, производимых за территорией Грузии, в России либо в других странах,рассказала TagilCity.ru управляющая рестораном Дарья Павлова.

По словам рестораторов, запрет отразится и на других напитках из меню.

Возможно нам придётся отказаться от полюбившихся гостям лимонадов «Натахтари» и классического грузинского пива, а также искать замену визитной карточке крепких алкогольных напитков — коньяков, бренди и чачи.

В последние годы в России отмечали серьёзный рост рынка импортного вина. Грузия за 12 месяцев 2017 года прибавила более 15 млн литров вина и заняла 14,42% всего рынка. В 2018 году эти позиции укрепились. В разных торговых сетях доля грузинского вина составляет от 5% до 15%. Помимо этого Россия занимает первое место по денежным переводам в Грузию.

Напомним, с 8 июля указом президента России Владимира Путина в России были закрыты перелёты в Грузию. Как подчеркнули в Кремле, запрет введен с целью обеспечения безопасности россиян, данная мера носит временный характер и является вынужденной из-за беспорядков в Грузии.

Как сообщили «Моментам» в грузинских ресторанах Екатеринбурга, в областном центре отметили повышение интереса к национальной кухне Грузии после начала конфликта — средний чек, например, увеличился в среднем на 180 рублей. В единственном грузинском заведении Нижнего Тагила такой динамики не заметили.

Поток посетителей стабилен, мы не заметили ни спада, ни повышенного интереса. Мы стараемся быть вне политики, отметила Дарья.