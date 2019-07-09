Экс-премьер Свердловской области Денис Паслер вошел в рейтинг Forbes
Сегодня, 14:02ЭкономикаФото: Страница Дениса Паслера в соцсети
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Бывший глава правительства Свердловской области, врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер вошел в рейтинг Forbes. Он занял 67 строчку в списке богатейших чиновников.
Состояние Паслера, по данным издания, составляет 234,1 миллиона рублей. Напомним, что в марте 2019 года президент России Владимир Путин назначил Паслера врио главы Оренбуржья.
С 2005 по 2009 год Паслер руководил ЗАО «Газекс», затем до 2010 года был директором ОАО «Свердловэнергосбыт», потом занял кресло гендиректора ОАО «Екатеринбурггаз». С 2012 по 2016 год возглавлял правительство Свердловской области. С 2016 года назначен директором ПАО «Т Плюс» Виктора Вексельберга.
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