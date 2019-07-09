Экс-премьер Свердловской области Денис Паслер вошел в рейтинг Forbes

Состояние Паслера, по данным издания, составляет 234,1 миллиона рублей. Напомним, что в марте 2019 года президент России Владимир Путин назначил Паслера врио главы Оренбуржья.

С 2005 по 2009 год Паслер руководил ЗАО «Газекс», затем до 2010 года был директором ОАО «Свердловэнергосбыт», потом занял кресло гендиректора ОАО «Екатеринбурггаз». С 2012 по 2016 год возглавлял правительство Свердловской области. С 2016 года назначен директором ПАО «Т Плюс» Виктора Вексельберга.