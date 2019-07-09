Россияне перестали экономить на развлечениях и одежде

20% жителей России готовы тратить деньги на развлечения вне дома, 37% тратят средства на новую одежду, 31% — на отпуск, пишет РБК. Помимо этого, сократилась доля граждан, выплачивающих долги, сейчас о наличии долговых обязательств сообщили 31% россиян, 67% граждан заявили, что у них отпала необходимость экономить.

Также сократилась доля граждан, относящих себя к среднему классу, в прошлом году об этом говорили 30% россиян. Расходы среднего класса на продукты питания составляют 27% от дохода, на транспорт, связь и здравоохранение тратится около 20% доходов. Данные показатели считаются довольно высокими.