В Екатеринбурге стартовал саммит по производству и индустриализации

Ранее анонсировалось, что саммит откроет президент России Владимир Путин. Однако СМИ сообщили, что первое лицо государства прибудет в столицу Урала не раньше 14 часов. Планируется, что сначала Путин посетит выставочные павильоны, а затем выступит с обращением перед участниками мероприятия. Потом глава государства планирует встретиться со студентами УрФУ. В общей сложности программа пребывания Путина в Екатеринбурге займет три-четыре часа. Визита в «Ельцин-центр», который на день закрыли от посетителей, в программе президента нет.