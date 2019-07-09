В Екатеринбурге стартовал саммит по производству и индустриализации
Саммит GMIS стартовал в Екатеринбурге, с торжественной речью выступили глава оргкомитета мероприятия Бард Аль Олама и премьер-министр России Дмитрий Козак, пишет интернет-издание Znak. Во второй половине дня ожидается приезд президента России Владимира Путина.
Саммит открылся промо-роликом и танцами роботов. После этого к участникам обратились министр энергетики и промышленности ОАЭ Сухаил аль Мазруи и министр российской промышленности Денис Мантуров.
В 11.30 стартовала первая дискуссия, ее тема — «Производство прямых иностранных инвестиций для ускорения индустриализации и ускорения экономического роста».
Ранее анонсировалось, что саммит откроет президент России Владимир Путин. Однако СМИ сообщили, что первое лицо государства прибудет в столицу Урала не раньше 14 часов. Планируется, что сначала Путин посетит выставочные павильоны, а затем выступит с обращением перед участниками мероприятия. Потом глава государства планирует встретиться со студентами УрФУ. В общей сложности программа пребывания Путина в Екатеринбурге займет три-четыре часа. Визита в «Ельцин-центр», который на день закрыли от посетителей, в программе президента нет.
GMIS пройдет в Екатеринбурге с 9 по 11 июля, он совмещен с международной выставкой «Иннопром». В Екатеринбург приехали министры промышленности 11 стран.