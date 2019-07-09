В Екатеринбурге вручили премию «Экспортер года»

В числе победителей оказались Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов, ОАО «Жировой комбинат», компания «Лорри» и ИП Лузина Елена Владимировна. Всего в рамках премии заявки подали более 200 компаний, 46 из них — компании Среднего Урала.

Как отметил глава Свердловской области Евгений Куйвашев, регион занимает второе место после Москвы по несырьевому неэнергетическому экспорту. Глава региона подчеркнул, что премия «Экспортер года» является оценкой результатов взаимодействия бизнеса и власти.