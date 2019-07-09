В Екатеринбурге вручили премию «Экспортер года»

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
На полях «Иннопрома» в Екатеринбурге 9 июля состоялось вручение премии «Экспортер года», сообщает «Областная газета».
Сюжеты: Екатеринбург
В числе победителей оказались Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов, ОАО «Жировой комбинат», компания «Лорри» и ИП Лузина Елена Владимировна. Всего в рамках премии заявки подали более 200 компаний, 46 из них — компании Среднего Урала.
Как отметил глава Свердловской области Евгений Куйвашев, регион занимает второе место после Москвы по несырьевому неэнергетическому экспорту. Глава региона подчеркнул, что премия «Экспортер года» является оценкой результатов взаимодействия бизнеса и власти.
Победители окружного этапа вышли в финал, где сразятся с лучшими экспортерами из других регионов России.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей