К мэрии Серова подан иск на 2,5 миллиона рублей за услуги по обращению с ТКО

АО «РИЦ», действующим в интересах ООО «Компания «РИФЕЙ», подан иск к Серовскому городскому округу в лице администрации. Основание — задолженность за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) по жилым помещениям, которые находятся в собственности муниципалитета. За период с января 2019 года по февраль 2020 года сумма долга составляет свыше 2,5 млн рублей за уже оказанную услугу. Несмотря на многочисленные запросы регионального оператора ООО «Компания «РИФЕЙ», органом местного самоуправления не предоставляются сведения об арендаторах помещений. Получить информацию из других источников невозможно из-за специфики правоотношений (наем жилого помещения), по этой причине требования предъявлены собственнику,пояснили TagilCity.ru в компании.