К мэрии Серова подан иск на 2,5 миллиона рублей за услуги по обращению с ТКО
От компании «Рифей» в Арбитражный суд Свердловской области было направлено исковое заявление к администрации Серовского городского округа о взыскании 2 569 888 рублей за услуги по обращению с ТКО.
У мэрии образовалась задолженность за услугу по обращению с ТКО по жилым помещениям, которые находятся в собственности муниципалитета.
АО «РИЦ», действующим в интересах ООО «Компания «РИФЕЙ», подан иск к Серовскому городскому округу в лице администрации. Основание — задолженность за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) по жилым помещениям, которые находятся в собственности муниципалитета. За период с января 2019 года по февраль 2020 года сумма долга составляет свыше 2,5 млн рублей за уже оказанную услугу. Несмотря на многочисленные запросы регионального оператора ООО «Компания «РИФЕЙ», органом местного самоуправления не предоставляются сведения об арендаторах помещений. Получить информацию из других источников невозможно из-за специфики правоотношений (наем жилого помещения), по этой причине требования предъявлены собственнику,пояснили TagilCity.ru в компании.
Также у мэрии Серова есть еще одна просроченная задолженность на сумму более 390 000 рублей. Долг сформировался за оказание услуг по обращению с ТКО для здания администрации и нескольких нежилых помещений, принадлежащих муниципалитету, пояснила пресс-служба регоператора.
Редакция отправляла запрос о причинах задолженностей в администрацию Серовского городского округа. На момент публикации материала ответ не поступил.