Нижний Тагил получит средства на восстановление воинских захоронений
Сегодня, 13:47ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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На прошедшем накануне заседании правительства Свердловской области власти приняли сразу три постановления о выделении дополнительных средств на реализацию проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, сообщает департамент информационной политики региона.
Сюжеты: Национальные проекты 2019-2024, Нижний Тагил
Так, планируется выделить 87 миллионов рублей, которые будут распределены по двум направлениям.
В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» 85,7 миллиона рублей распределят между 12 муниципальными образованиями. Это позволит дополнительно благоустроить двор в Каменске-Уральском, Волчанске и Нижнем Тагиле, а также реконструировать дворовые территории в нескольких муниципалитетах региона.
Второй транш составит около 1,3 миллионов рублей. Его направят на восстановление воинских захоронений. В результате отбора муниципальных заявок, средства было решено выделить Горноуральскому городскому округу, Ирбиту, Камышлову, Карпинску, Невьянску и Нижнему Тагилу.
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