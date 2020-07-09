Нижний Тагил получит средства на восстановление воинских захоронений

Так, планируется выделить 87 миллионов рублей, которые будут распределены по двум направлениям.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» 85,7 миллиона рублей распределят между 12 муниципальными образованиями. Это позволит дополнительно благоустроить двор в Каменске-Уральском, Волчанске и Нижнем Тагиле, а также реконструировать дворовые территории в нескольких муниципалитетах региона.