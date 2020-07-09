Ремонт крыши детсада № 23 в Нижнем Тагиле обойдется в 5,7 миллиона рублей
Администрация Нижнего Тагила ищет подрядчика для реализации капитального ремонта кровли детсада № 23 на улице Зари, 29.
Согласно техническому заданию, подрядчик должен выполнить капительный ремонт кровли, а так же обязан осуществить ремонт изоляционного и отделочного покрытия несущих и ограждающих конструкций, реализовать экспертизу лабораторных обследований и иных испытаний, прописанных в договоре. Стоимость работ — 5,7 миллиона рублей.
Во время выполнения всех работ подрядчик должен установить дорожные знаки, ограждения, а также соблюдать все меры безопасности и охраны окружающей среды и людей. Согласно условиям, работы нужно выполнить в течение 60 дней с момента заключения контракта.
Заявки принимаются до 20 июля.
Напомним, что ранее администрация Нижнего Тагила проводила аукцион по поиску подрядчика для ремонта кровли детсада «Гармония» и школы № 4. Общая стоимость двух контрактов составила более 17 миллионов рублей.