Совет директоров «ВСМПО-Ависма» попросил сотрудников о помощи для спасения завода
Заместитель председатель совета директоров «ВСМПО-Ависма» Михаил Шелков попросил начальников цехов и лидеров профсоюзов предприятия в ближайшее время разработать мероприятия, которые помогут сохранить позиции предприятия на мировых рынках, сообщает пресс-служба пресс-служба предприятия.
В рамках рабочей встречи руководителей ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» было заявлено о том, что заказы возобновлены и представлен план по развитию завода.
Кроме того, на встрече был представлен новый гендиректор предприятия Степанов Сергей Станиславович.
Шелков в ходе разговора отметил, что несмотря на трудности, которые возникли вследствие пандемии коронавируса, предприятие имеет ресурсы, чтобы продолжать работать стабильно. Руководители должны использовать ближайшее время для создания краткосрочных мероприятий, которые помогут сохранить предприятию позиции на мировых рынках, кадровый потенциал, а также социальную стабильность в городах.
С начала 2020 года у «ВСМПО-Ависма» начались проблемы из-за пандемии коронавируса, так как основные потребители продукции практически остановили производство. В связи с этим на предприятие поступает информация о снижении объемов закупок.