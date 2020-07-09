Совет директоров «ВСМПО-Ависма» попросил сотрудников о помощи для спасения завода

В рамках рабочей встречи руководителей ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» было заявлено о том, что заказы возобновлены и представлен план по развитию завода.

Кроме того, на встрече был представлен новый гендиректор предприятия Степанов Сергей Станиславович.

Шелков в ходе разговора отметил, что несмотря на трудности, которые возникли вследствие пандемии коронавируса, предприятие имеет ресурсы, чтобы продолжать работать стабильно. Руководители должны использовать ближайшее время для создания краткосрочных мероприятий, которые помогут сохранить предприятию позиции на мировых рынках, кадровый потенциал, а также социальную стабильность в городах.