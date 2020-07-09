В Нижнем Тагиле снесут еще три аварийных дома

В Нижнем Тагиле снесут три дома, которые признаны аварийными. Данное постановление размещено на сайте администрации города. Согласно документу, в планах снести 19-й дом на улице Кузнецкого, 69-й дом на улице Фрунзе и 33-й дом на улице Горняка.
Работу по подготовке организационно-техническим мероприятиям к сносу дома на улице Фрунзе администрация поручила ООО «Омега». Дом на улице Кузнецкого буден подготовлен для сноса организацией «Городок», а здание на улице Горняка, 33 — организацией КС «Мой дом». Данным учреждениям необходимо обеспечить безопасные условия для проживания на оставшийся срок, организовать мониторинг состояния дома и его конструкций до сноса.
Срок контроля для домов по улицам Горняка и Кузнецкого — 1 декабря 2027 года. Расселение жителей по улице Кузнецкого и Горняка будет организовано до 1 ноября 2027 года.
Контроль за выполнением постановлений о сносе зданий по улицам Горняка и Кузнецкого поручен первому заместителю главы администрации Нижнего Тагила Вячеславу Горячкину, а контроль за выполнением сноса дома по улице Фрунзе передан начальнику Управления городским хозяйством администрации города.
Напомним, что в конце мая администрация Нижнего Тагила опубликовала постановление на сайте о сносе аварийных домов по улице Продснаба, дома № 5, а также два дома в поселке Уралец: дом № 6 по улице Трудовая и дом № 13 по улице Ленина. Срок контроля для домов в Уральце — 15 июня 2021 года, для дома в Нижнем Тагиле — 15 декабря 2020.