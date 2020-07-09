В Нижнем Тагиле снесут еще три аварийных дома

Работу по подготовке организационно-техническим мероприятиям к сносу дома на улице Фрунзе администрация поручила ООО «Омега». Дом на улице Кузнецкого буден подготовлен для сноса организацией «Городок», а здание на улице Горняка, 33 — организацией КС «Мой дом». Данным учреждениям необходимо обеспечить безопасные условия для проживания на оставшийся срок, организовать мониторинг состояния дома и его конструкций до сноса.

Срок контроля для домов по улицам Горняка и Кузнецкого — 1 декабря 2027 года. Расселение жителей по улице Кузнецкого и Горняка будет организовано до 1 ноября 2027 года.

Контроль за выполнением постановлений о сносе зданий по улицам Горняка и Кузнецкого поручен первому заместителю главы администрации Нижнего Тагила Вячеславу Горячкину, а контроль за выполнением сноса дома по улице Фрунзе передан начальнику Управления городским хозяйством администрации города.