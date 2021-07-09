Цены на молоко снизились в Свердоловской области

Цены на молоко снизились в Свердоловской области
Цены на молоко снизились в Свердоловской области
Сегодня, 12:42ЭкономикаФото: 1mediainvest.ru
В магазинах Среднего Урала произошло снижение цен на молоко. Средняя цена снизилась до 51,5 рубля за литр.

По итогам июня 2021 года средние потребительские цены на питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности на Среднем Урале в целом снизились на 0,23 рубля за литр и составляют 51,55 рубля за литр, сообщает Свердловскстат. Выросли цены на молоко только в Нижнем Тагиле до 53,76 рубля за литр.

В Екатеринбурге средние цены на молоко сократились на 0,29 рубля за литр и средняя цена молока составляет 51,42 рубля за литр, в Серове на 1,66 рубля и средняя цена составляет 54,33 рубля за литр, в Каменске-Уральском на 0,82 рубля и средняя цена составляет 50,12 рубля за литр. В Первоуральске стоимость продукта осталась прежней — 48,18 рубля за литр молока.

Напомним, правительством Свердловской области дополнительно выделено порядка 123 миллионов рублей на развитие регионального агропромышленного комплекса для стабилизации цен на Среднем Урале.

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