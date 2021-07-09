Цены на молоко снизились в Свердоловской области

В Екатеринбурге средние цены на молоко сократились на 0,29 рубля за литр и средняя цена молока составляет 51,42 рубля за литр, в Серове на 1,66 рубля и средняя цена составляет 54,33 рубля за литр, в Каменске-Уральском на 0,82 рубля и средняя цена составляет 50,12 рубля за литр. В Первоуральске стоимость продукта осталась прежней — 48,18 рубля за литр молока.