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1 млн руб. выделен на ремонт гаража нижнетагильской станции скорой помощи
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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1 млн руб. выделен на ремонт гаража нижнетагильской станции скорой помощи

Сегодня, 10:30Экономика
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