1 млн руб. выделен на ремонт гаража нижнетагильской станции скорой помощи

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Пол в гараже городской станции скорой медицинской помощи в Нижнем Тагиле будет отремонтирован за 1 миллион рублей. Соответствующий аукцион появился на сайте госзакупок.
Сюжеты: Нижний Тагил
Гараж располагается по адресу Октябрьской революции, 60. Текущие ремонтные работы на объекте должны быть закончены через 30 дней со дня заключения договора с подрядчиком. Все проведенные восстановительные работы должны соответствовать российским стандартам по качеству и безопасности.
Ремонт будет производиться при использовании бетона, арматуры, топинга и силера. Подрядчиком должны быть предоставлены полные сведения о производителе используемого материала.
Начальная максимальная цена контракта – 999 866,86 рубля. Средства будут выделены городской станцией скорой медицинской помощи. Первые заявки на участие будут рассматриваться 9 августа, днем ранее прием участников будет прекращен.
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