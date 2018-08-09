1 млн руб. выделен на ремонт гаража нижнетагильской станции скорой помощи

Гараж располагается по адресу Октябрьской революции, 60. Текущие ремонтные работы на объекте должны быть закончены через 30 дней со дня заключения договора с подрядчиком. Все проведенные восстановительные работы должны соответствовать российским стандартам по качеству и безопасности.