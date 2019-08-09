В Нижнем Тагиле открыли центр Свердловского фонда предпринимательства
Сегодня, 15:24ЭкономикаФото: TagilCity.ru
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9 августа в Нижнем Тагиле по адресу улица Мира, 2а состоялось торжественное открытие центра «Мой бизнес».
Сюжеты: Национальные проекты 2019-2024, Нижний Тагил
Центр в Нижнем Тагиле станет самым крупным в регионе объединяющим пространством для предпринимателей, а также имеет большое значение для реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Центры «Мой бизнес» представляют современный подход к оказанию госуслуг и муниципальных услуг по принципу «одного окна».
В открытии центра приняли участие глава города Владислав Пинаев, первый заместитель губернатора Алексей Орлов, а также директор Департамента инвестполитики Минэкономразвития России Милена Арсланова и руководитель областного фонда поддержки предпринимательства Илья Сулла.
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