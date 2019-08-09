В Свердловской области на реализацию нацпроектов выделят 32 млрд рублей

Губернатор отметил, что вектор развития Свердловской области определён задачи, которые сформулированы в национальных проектах Российской Федерации. Реализация этих задач позволит добиться высоких показателей в регионе в промышленности, социальной сфере, сельском хозяйстве и других важных отраслях.

У нас в регионе на реализацию национальных проектов будет предусмотрено вместе с федеральными деньгами 32 миллиарда рублей — это беспрецедентное финансирование, и мы должны эффективно его использовать,отметила Людмила Бабушкина в ходе встречи с губернатором.

Также в рамках встречи председатель регионального Заксобрания сообщила о том, что начата подготовка к принятию областного бюджета на 2020 год. Ранее сообщалось, что в Свердловской области увеличено финансирование программы развития промышленности (для этого до 2024 года будет выделено 3,9 млрд рублей), малоимущие граждане получат около 2 млрд на компенсации льгот ЖКХ, а по результатам отбора, который провело Министерство просвещения Российской Федерации, область вместе с рядом других субъектов получит субсидии от кабинета министров на развитие кадрового потенциала учителей русского языка.