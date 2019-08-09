В Свердловской области снизилась доля некачественной сельскохозяйственной продукции
Сегодня, 14:29ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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Доля некачественной сельскохозяйственной продукции в регионе составила 27%, сообщила заместитель руководителя регионального Управления Россельхознадзора Наталья Банникова во время пресс-конференции.
Для проведения оценки качества используется сельскохозяйственная продукция производителей, а также отбираются образцы из торговых сетей. Исследования проводятся в рамках государственного федерального мониторинга.
В прошлом году доля некачественной продукции составляла 40%, показатель улучшился за счет внедрения системы электронной ветеринарной сертификации.
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