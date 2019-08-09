В Свердловской области за год подорожали все продукты, кроме алкоголя

Статистические данные говорят о том, что за прошедший год, спиртные напитки стали дешевле на 0,5%. В свою очередь, непродовольственные товары прибавили в цене на 5%, а продукты стали дороже на 4,6%. Услуги стали дороже для свердловчан на 5,7%.