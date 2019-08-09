В Свердловской области за год подорожали все продукты, кроме алкоголя
Вчера, 22:58ЭкономикаФото: Медиахолдинг 1Mi/ 1mediainvest.ru
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Согласно данным Свердловскстата с июля 2018 года на территории Свердловской области произошло увелечение стоимости всех групп товаров, кроме алкогольной продукции, сообщает REGNUM.
Статистические данные говорят о том, что за прошедший год, спиртные напитки стали дешевле на 0,5%. В свою очередь, непродовольственные товары прибавили в цене на 5%, а продукты стали дороже на 4,6%. Услуги стали дороже для свердловчан на 5,7%.
Ранее Минздрав сообщил, что Свердловская область попала в пятёрку регионов по количеству людей с психическими расстройствами, связанными с алкогольной зависимостью. Регион находится на четвёртом месте, там зарегистрировано 2,1 тысячи случаев заболевания.
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