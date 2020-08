Миллионы в оффшорах, банкротство МУП и долги ВГОКа: крупные арбитражные дела в июле

В июле 2020 года работа Свердловского арбитражного суда стала возвращаться в привычный режим, поэтому началось рассмотрение дел и вынесение решений. Редакция TagilCity.ru изучила самые крупные иски и постановления, поданные и вынесенные в июле.

Элитная недвижимость и миллионы в оффшорах В июле 2020 года Свердловский арбитражный суд рассматривал дело в отношении двух иностранных компаний — Lindrex Company Inc. и Calianson Management Limited. Предметом спора стал ряд сделок с элитной недвижимостью в Екатеринбурге, которые имели место в 2018–2019 годах. Свердловские элиты спорят о стоимости и поводах продажи недвижимости в центре уральской столицы, в том числе в деле разбираются правоохранители. Ранее в Рижском международном коммерческом арбитражном суде иск Lindrex Company Inc. к Calianson Management Limited был удовлетворен. Свердловский суд решение европейских коллег поддержал, поэтому теперь в отношении компании, зарегистрированной на Кипре, начато исполнительное производство по выплате порядка 140 млн рублей. Крупные конфликты Порядка 40 млн рублей долга требует от МУПа в Михайловске (Нижнесергинский район) ООО «ДЕПАРТАМЕНТ ЖКХ». Компания подала иск о признании МУП «ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ г. Михайловск» банкротом. Иск кредитора находится на рассмотрении. Еще один коммунальный спор зарегистрирован в июле между «УК «РЭМП ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА» и ПАО «Т ПЛЮС». Управляющая компания требует взыскать с оппонента 34,5 млн рублей. Photo: 1mediainvest.ru Принадлежащее китайцам ООО «Восток» потребовало в судебном порядке исполнение обязательств по договорам строительного подряда от компании «Проектинвестстрой». Исковые требования, заявленные фирмой, исчисляются 35,6 млн рублей. Арбитражный суд заявление истца принял, возбудив производство по делу. А через несколько дней строительная компания подала встречный иск. Свердловское ЗАО «Перспектива» обратилось в суд с требованием взыскать более 30 млн рублей с ликвидируемой московской компании «Сибцветмет». Исковое заявление находится в категории «Принадлежность акций и долей участия», истец занимается деятельностью в области права и бухгалтерского учета. Также к этому ответчику претензии от уральских поставщиков услуг на незначительные суммы. Тагильское банкротство Исковые заявления в отношении ВГОКа, у которого с декабря 2019 года арестовано имущество в рамках процедуры банкротства, рассматриваются в Арбитражном суде региона регулярно. В июле текущего года АО «Энергосбыт плюс» выиграло иск на 74,3 млн рублей. На август запланировано рассмотрение еще нескольких дел от этого истца с общими требованиями более 200 млн рублей. На текущий момент общие требования кредиторов ОАО «ВГОК» составляют порядка 2,7 млрд рублей.

