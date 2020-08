Названы вакансии с зарплатой более 100 тысяч рублей в Нижнем Тагиле

Ежедневно на портале HeadHunter размещаются вакансии работодателями со всей России. TagilCity.ru отсортировало вакансии Нижнего Тагила по уровню зарплаты и выяснило, на каких должностях работодатели предлагают от 100 тысяч рублей и более.

Первая вакансия — это врач анестезиолог-реаниматолог в ГБУЗ СО Демидовская городская больница. Предлагаемая заработная плата составляет 100-130 тысяч рублей на руки. Также в Демидовскую больницу требуется Заведующий отделением анестезиологии и реанимации. Для него предлагается оплата от 100 тысяч рублей на руки. Компания ООО «Альмакор Групп» ищет старшего инженера-геодезиста. Ему предлагается зарплата в размере от 105 тысяч рублей до вычета налогов. И еще одна высокооплачиваемая вакансия предлагается ООО «ГК ПРО». Компании требуется директор филиала, а зарплата предлагается от 130 тысяч рублей на руки.

