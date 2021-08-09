Игорь Алтушкин не попал в первую десятку топа-100 богатых свердловчан

TagilCity.ru составило собственную версию рейтинга самых богатых людей в Свердловской области. В него вошли 100 бизнесменов, ранжирование которых проходило в соответствии с величиной их активов.

В число первых 15-ти самых богатых людей из всей сотни ожидаемо вошли бизнесмены, считающиеся уральскими промышленными олигархами — владелец контрольных пакетов акций ТМК и группы «Синара» Дмитрий Пумпянский (1 место) и акционер УГМК Андрей Козицин (2 место). Оба из года в год попадают в первую сотню богатейших людей России по версии Forbes. В рядах миллиардеров оказались и те, чей бизнес имеет отношение к торговле: основатель и владелец торговой сети «Сима-ленд» Андрей Симановский (13 место), основатель ТС «Монетка» Александр Жеребцов (4 место), совладелец аптечной сети «Живика» Александр Востротин (12 место), владелец сети супермаркетов «Кировский» Игорь Ковпак (11 место). В список также вошел тюменский бизнесмен, владелец девелоперской компании «Брусника» Алексей Круковский (3 место), который сейчас проживает в Екатеринбурге. Высокие доходы оказались и у представителей IT-отрасли в Свердловской области. В первую десятку богатейших попал основатель и владелец телекоммуникационного холдинга «Наг» Павел Нагибин (5 место). На девятое место рейтинга попал депутат Заксобрания Свердловской области Вячеслав Брозовский, который владеет компанией BROZEX, производящей отделочные материалы. Остальные, вошедшие в топ-15, люди в регионе менее заметные и непубличные. Это владелец ООО «Меркон» Алексей Кадников (6 место), генеральный директор компании «Ураллизинг» Андрей Истомин (7 место), совладелец «Ника-Петротэк» Алексей Балашов (8 место), владелец компании «Континенталь» Игорь Голубев (10 место), учредитель артели старателей «Нейва» Сергей Лавров (14 место), генеральный директор ОАО «Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат» Юрий Козлов (15 место). Лишь на 80 месте в рейтинге богатых в Свердловской области оказался еще один уральский олигарх, глава «Русской медной компании» Игорь Алтушкин. Причиной этому стали отрицательные активы бизнесмена за 2020 год (-6,3 млрд рублей). В прошлом году РМК понесла рекордный убыток за всю историю существования. Об этом говорится в финансовом отчете за компании. В документе сказано, что чистый убыток РМК составил 7,6 млрд рублей. И все же деятельность большей части персон (почти 50%) из топ-100 богатейших связана с промышленным производством или торговлей металлами, что, собственно, ожидаемо в уральском регионе. Несмотря на то, что доходы свердловских бизнесменов из первой десятки рейтинга исчисляются миллиардами, в совокупности их чистые активы составляют лишь 20% (55 млрд рублей) от суммы активов остальных участников топа (268 млрд рублей). Общая же сумма чистых активов всей сотни богатых — 324 млрд рублей, что равняется почти 20-ти годовым бюджетам Нижнего Тагила (16,3 млрд рублей на 2021 год). Топ-100 богатых людей в Свердловской области

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