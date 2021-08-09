Представитель УГМК выкупил за 113,9 млн рублей недостроенный ТЦ в Екатеринбурге

Представитель УГМК выкупил за 113,9 млн рублей недостроенный ТЦ в Екатеринбурге
Представитель УГМК выкупил за 113,9 млн рублей недостроенный ТЦ в Екатеринбурге
Сегодня, 16:50ЭкономикаФото: 1МI
Недостроенный торговый центр высотой в 3 этажа и площадью 14 тысяч квадратных метров в Екатеринбурге около парка Маяковского был продан компании «Строймонтаж», главой которой является и гендиректор ООО «Специализированный застройщик «Диккит» Дмитрий Шутый.

За это здание «Строймонтаж» предложил на аукционе 113,9 миллиона рублей, пишет 66.ру.

Аукцион проходил исходя из постановления арбитражного суда о конфискации постройки у организации «Инвестлайн». В 2016 году власти Екатеринбурга составили договор о том, что торговый центр будет построен к августу 2019 года.

Однако в итоге обязательства со стороны исполнителя были не выполнены. Выстроен лишь каркас из бетона, готово здание меньше, чем наполовину.

Напомним, в июле 2021 года в Нижнем Тагила было продано на аукционе здание бывшего офиса «Тагилбанка» за 60,8 миллиона рублей.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
Свердловская областьэкономикааукционтцстройкаЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы