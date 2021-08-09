Представитель УГМК выкупил за 113,9 млн рублей недостроенный ТЦ в Екатеринбурге

Недостроенный торговый центр высотой в 3 этажа и площадью 14 тысяч квадратных метров в Екатеринбурге около парка Маяковского был продан компании «Строймонтаж», главой которой является и гендиректор ООО «Специализированный застройщик «Диккит» Дмитрий Шутый.

За это здание «Строймонтаж» предложил на аукционе 113,9 миллиона рублей, пишет 66.ру. Аукцион проходил исходя из постановления арбитражного суда о конфискации постройки у организации «Инвестлайн». В 2016 году власти Екатеринбурга составили договор о том, что торговый центр будет построен к августу 2019 года. Однако в итоге обязательства со стороны исполнителя были не выполнены. Выстроен лишь каркас из бетона, готово здание меньше, чем наполовину. Напомним, в июле 2021 года в Нижнем Тагила было продано на аукционе здание бывшего офиса «Тагилбанка» за 60,8 миллиона рублей. Здание бывшего «Тагилбанка» продано за 60,8 млн рублей в Нижнем Тагиле

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