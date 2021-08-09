Ремонты дорог по нацпроекту БКАД в Свердловской области идут с опережением графика

Дорожные ремонты в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» идут в Свердловской области с опережением графика. В настоящее время работы продолжаются на 101 объекте по всему региону.

Освоение денежных средств, выделенных на реализацию нацпроекта БКАД, составляет 35%. Об этом сообщил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства региона Денис Чегаев. По его словам, это говорит о том, что дорожные организации набрали и поддерживают хороший темп производства работ. В 2021 году на реализацию направления национального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» выделено 6,8 миллиарда рублей. Из них чуть больше 4 миллиардов рублей — средства федерального бюджета. Это беспрецедентная история, когда благодаря включению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева удалось существенно увеличить долю софинансирования федерального бюджета для решения региональных задач,сообщил замминистра. Значимость нацпроекта БКАД для регионов в первую очередь заключается в повышении безопасности дорог, снижении числа ДТП и перегруженных участков. Кроме того, новые дороги позволяют укреплять связь между регионом и муниципальными образованиями. Это развивает социально-экономические и рыночные отношения. Ключевая цель национального проекта — повышение качества жизни населения. Именно поэтому особое значение уделено восстановлению дорог, ведущих к социально значимым объектам. Социальная инфраструктура становится доступнее, что повышает качество жизни населения. Подъезды к школам и другим значимым соцобъектам объектам, магистрали с интенсивным движением, а также загородные трассы становятся комфортнее и безопаснее,рассказали в пресс-службе нацпроекта БКАД. Еще одним ключевым моментом нацпроекта является реконструкция мостов и путепроводов. Последствия их разрушений или просто ограничение движения оказывает негативное влияние на экономику и вызывают неудобства для населения. Например, в Нижнем Тагиле идут ремонтные работы путепровода на улице Циолковского. Сразу с трех ракурсов можно следить за ремонтом моcта на Циолковского в Тагиле Всего в Свердловской области в рамках нацпроекта БКАД в этом году планируется отремонтировать 101 объект общей протяженностью 120 километров. Самыми капиталоемкими из них являются третий пусковой комплекс екатеринбургской кольцевой автодороги, который свяжет Полевской и Челябинский тракты, реконструкция старейшего участка кольцевой автодороги от Челябинского до Тюменского трактов, путепровод в Нижнем Тагиле и ремонт развязки у концерна «Калина». По просьбе главы региона из федерального бюджета были направлены дополнительные средства, по 600 миллионов рублей на каждый объект. Это позволит дать хороший старт работам, и не оглядываться на финансирование, которое было обеспечено в этом году заблаговременно,сообщил Денис Чегаев. Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию отметил высокую динамику развития Свердловской области и в частности реализацию нацпроекта БКАД.

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