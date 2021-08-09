Стали известны богатейшие айтишники, строители и владельцы ТС в Свердловской области

Собственный рейтинг богатых людей Свердловской области составило TagilCity.ru. Среди них есть не только промышленники, но предприниматели в сфере IT, строительства и владельцы торговых сетей.

Топ-5 самых богатых айтишников 1. Павел Нагибин. Основатель и владелец телекоммуникационного холдинга «Наг». 2,7 млрд рублей — чистые активы, 6,1 млрд рублей — выручка. 2. Владимир Бублик. Директор Департамента программных продуктов и совладелец ЗАО «СКБ Контур» (16,9%) в Свердловской области, которое занимается торговлей компьютерами и программным обеспечением. 814 млн рублей — чистые активы, 2,7 млрд рублей — выручка. 3. Глеб Баталин. Совладелец ООО «Научно-производственная фирма «Прософт-Е» (16,5%) — российского дистрибьютора оборудования и программного обеспечения для автоматизации технологических процессов и встраиваемых систем. 960 млн рублей — чистые активы, 726 млн рублей — выручка. 4. Александр Распутин. Совладелец и генеральный директор ООО «Научно-производственная фирма «Прософт-Е» (16,5%). 890 млн рублей — чистые активы, 728 млн рублей — выручка. 5. Борис Добровольский. Заместитель директора по общим вопросам и совладелец АО «СКБ Контур» (3,3%). 178 млн рублей — чистые активы, 5,9 млн рублей — выручка. Топ-10 самых богатых строителей 1. Алексей Круковский. Владелец и генеральный директор «Сибакадемстрой» и девелоперской компании ООО «Брусника». 10 млрд рублей — чистые активы, 18 млрд рублей — выручка. 2. Валерий Ведерников. Совладелец группы строительных компаний «Стройтек» (28,3%). 1,1 млрд рублей — чистые активы, 4,2 млрд рублей — выручка. 3. Дмитрий Головин. Совладелец компании ОАО « Трест Уралтрансспецстрой» (32,4%). 1 млрд рублей — чистые активы, 2,3 млрд рублей — выручка. 4. Анатолий Распопов. Владелец АО ПО «Уралэнергомонтаж» (100% через СМУ № 4). 1,2 млрд рублей — чистые активы, 2,6 млрд рублей — выручка. 5. Алексей Никитин. Генеральный директор и совладелец ООО «ЭСК Энергомост» (90%). 600 млн рублей — чистые активы, 6 млрд рублей — выручка. 6. Евгений Прокопов. Руководитель и учредитель ООО «ПКФ Регион». 304 млн рублей — чистые активы, 5,2 млрд рублей — выручка. 7. Владимир Копылов. Глава и совладелец «Стройтэк» (33,3%). 1,4 млрд рублей — чистые активы, 313 млн рублей — выручка. 8. Сергей Иванов. Совладелец строительной компании «Стройтэк» (19,8%) в Свердловской области. 9. Игорь Воронцов. Совладелец строительной компании «Стройтэк» (18,3%). 822 млн рублей — чистые активы, 8 млрд рублей — выручка. 10. Владимир Головин. Генеральный директор и совладелец ОАО «Трест Уралтрансспецстрой» (23,2%). 687 млн рублей — чистые активы, 1,5 млрд рублей — выручка. Топ-5 самых богатых владельцев торговых сетей 1. Александр Жеребцов. Занимает должность коммерческого директора, а также является основателем компании ТС «Монетка». 12 млрд рублей — активы, 12 млрд рублей — выручка. 2. Игорь Ковпак. Владелец сети супермаркетов «Кировский». 785 млн рублей — чистые активы, 16 млрд рублей — выручка. 3. Александр Востротин. Совладелец (43,5%) и генеральный директор аптечной сети «Живика». 1 млрд рублей — чистые активы, 5,4 млрд рублей — выручка. 4. Андрей Симановский. Основатель и владелец торговой сети «Сима-ленд». 417 млн рублей — чистые активы, 31 млрд рублей — выручка. 5. Иван Кузовлев. Совладелец косметического ретейлера «Золотое яблоко» в Свердловской области (через УК «Кристалл» 21%). 685 млн рублей — чистые активы, 5,6 млрд рублей — выручка. Напомним, TagilCity.ru составило топ-100 самых богатых людей Свердловской области. В этот список вошли владельцы крупных компаний и предприятий, зарегистрированных в регионе. Кроме организаций с госучастием, федеральных холдингов и компаний с иногородними владельцами. Для составления рейтинга учитывались доля участия собственника в том или ином бизнесе и финансовые показатели компаний (данные из открытых источников) — чистые активы, чистая прибыль и выручка. Далее список выстраивался по каждому показателю, а итоговый рейтинг выводится по среднему значению всех индикаторов. Топ-100 богатых людей в Свердловской области

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