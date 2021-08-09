Стали известны самые богатые женщины Свердловской области

В топ-100 богатейших людей Свердловской области, который составило TagilCity.ru, вошли не только мужчины, но и представительницы прекрасного пола.

На первом месте Айгуль Урманова. Владеет активами ООО «Березовский рудник» (40%) и старательской артели «Урал-Норд» (49%) в Свердловской области, которые оцениваются в 425 млн рублей. Руководителем обеих организаций, и в том числе еще нескольких, связанных с добычей ископаемых, является ее отец Фарит Набиуллин. Поэтому, возможно, что Урманова является лишь номинальным собственником. Следующей стала Татьяна Новорок. Учредитель АО «Служба единого заказчика «ЕКАД: Южный» (100%) и ООО «Стройкомплект» (100%) и ООО «Комплекттехмаркет» (50%) в Свердловской области. Сумма активов трех компаний составляет 425 млн рублей. При этом руководителем двух последних организаций является Богдан Новорок, возможный супруг или родственник. Вероятно и эта бизнес-леди всего лишь номинальный владелец компаний. Тройку лидеров замыкает Екатерина Борисова. Соучредитель и второй собственник ООО «Комплекттехмаркет» (50%) в Свердловской области, основной деятельностью которого является выращивание однолетних культур. Ее активы составляют 420 млн рублей. Четвертой в рейтинге стала Ирина Вовний — директор по экономике и соучредитель ОАО «Огнеупоры» (21,7%) в Богдановиче. Также владеет 40% ООО «Альтиплано», занимающейся переработкой и консервированием продуктов. По величине суммы активов (5,4 млрд рублей) она находится выше предыдущих бизнес-леди, но из-за выручки в 766 млн рублей за прошлый год оказалась лишь четвертой. На пятом месте Гульсина Муллахметова. Совладелец ОАО «Ирбитский хифармзавод» в Свердловской области через ООО «Актай-М» (20%). Через эту же фирму владеет еще девятью компаниями. Сумма ее активов составляет 612 млн рублей. Предпоследнее место заняла Светлана Кудряшкина. Бенефициант «Европейской медиагруппы» (35%), куда входят «Европа Плюс», «Дорожное радио» и «Ретро FM». Основная доля компании ранее принадлежала супругу Игорю Кудряшкину. В конце 2020-го года бизнесмен снизил свою долю в радиохолдинге в пользу жены, которая стала собственником активов мужа. Замыкает рейтинг Татьяна Обласова. Генеральный директор и соучредитель ООО «Цветметинвест» (30%) в Свердловской области. Ее активы составляют 359 млн рублей. Напомним, TagilCity.ru составило топ-100 самых богатых людей Свердловской области. В этот список вошли владельцы крупных компаний и предприятий, зарегистрированных в регионе. Кроме организаций с госучастием, федеральных холдингов и компаний с иногородними владельцами. Для составления рейтинга учитывались доля участия собственника в том или ином бизнесе и финансовые показатели компаний (данные из открытых источников) — чистые активы, чистая прибыль и выручка. Далее список выстраивался по каждому показателю, а итоговый рейтинг выводится по среднему значению всех индикаторов. Топ-100 богатых людей в Свердловской области

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