Заведующая белоярским детским садом и ее заместитель похитили более 626 тысяч рублей

Заведующая белоярским детским садом и ее заместитель похитили более 626 тысяч рублей
Заведующая белоярским детским садом и ее заместитель похитили более 626 тысяч рублей
Сегодня, 19:58ЭкономикаФото: 1МI
Заведующая белоярским детским садом и её заместитель, используя служебное положение, похитили из бюджета более 626 тысяч рублей.

Было установлено, что в августе 2015 года заместитель заведующей детского сада «Солнышко» предложила своей знакомой фиктивную работу в должности технического персонала, а заработную плату она должна была передавать заведующей дошкольного учреждения.

Таким образом, псевдоработник был трудоустроен в детском саду с 2015 года по октябрь 2019 года, а в течение трудоустройства еще и переведен на более оплачиваемую работу.

В результате преступления администрации Белоярского городского округа причинен материальный ущерб в сумме более 626 тысяч рублей.

Всеми деньгами заведующая распоряжалась по собственному усмотрению. Её заместителя суд оштрафовал на 100 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, 40-летний мужчина украл мобильный телефон у 23-летнего жителя Нижнего Тагила. Инцидент случился в пассажирском поезде сообщением «Москва — Владивосток».

Материалы по теме:
деньгибюджетбелоярский
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы