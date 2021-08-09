Заведующая белоярским детским садом и ее заместитель похитили более 626 тысяч рублей

Было установлено, что в августе 2015 года заместитель заведующей детского сада «Солнышко» предложила своей знакомой фиктивную работу в должности технического персонала, а заработную плату она должна была передавать заведующей дошкольного учреждения.
Таким образом, псевдоработник был трудоустроен в детском саду с 2015 года по октябрь 2019 года, а в течение трудоустройства еще и переведен на более оплачиваемую работу.
В результате преступления администрации Белоярского городского округа причинен материальный ущерб в сумме более 626 тысяч рублей.
Всеми деньгами заведующая распоряжалась по собственному усмотрению. Её заместителя суд оштрафовал на 100 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.
Напомним, 40-летний мужчина украл мобильный телефон у 23-летнего жителя Нижнего Тагила. Инцидент случился в пассажирском поезде сообщением «Москва — Владивосток».