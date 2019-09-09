Инвесторы «главного долгостроя» Екатеринбурга подали иск к мэрии

По сообщению заявителей, 14 лет назад между «ТВЦ Европейский» и администрацией города был заключен договор аренды земли. После этого организация привлекла инвесторов, готовых финансировать строительство нового бизнес-центра.

Согласно разрешению мэрии, проект включал в себя стилобат в три-семь этажей и двухуровневый подземный паркинг. Мэрия Екатеринбурга при этом, по мнению истца, должна была следить за ходом строительства и указывать на нарушения, а не допускать возведение центра в 36 этажей. Минстрой, по мнению дольщиков, должен был направить в мэрию предписания об устранении нарушений.

Кроме того, заявляется, что так-как за заказчиком не было контроля, ему удалось перенаправить деньги инвесторов на другой объект. О незаконной постройке последние узнали только от прокуратуры.