В Екатеринбурге была изъята и уничтожена партия шампиньонов в 200 килограммов, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора Свердловской области.

Грибы были обнаружены на плодовоовощной базе. У них отсутствовала маркировка и сопроводительная документация. Изъятую продукцию уничтожили на полигоне бытовых отходов. В середине июня сотрудниками МВД был уничтожен контрафактный табак на полигоне бытовых отходов Нижнего Тагила. Под гусеницами бульдозера были уничтожены 15 тысяч немаркированных пачек сигарет. Полицейские Нижнего Тагила уничтожили пятнадцать тысяч пачек контрафактного табака

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter