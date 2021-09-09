Особенности кредита для основателя и учредителя предприятия

Довольно распространенная ситуация. Вы – директор, основатель и учредитель предприятия. Вам нужен кредит. Нужны деньги на определенное время. Может быть это кредит на развитие бизнеса, или кредит на покупку коммерческой недвижимости. Но вот вопрос – как получить эти деньги?

Все очень просто, хоть вы и имеете отношение к юридическому лицу – вашей компании. Но вы тоже, как обычный человек, можете брать заем в банке на себя. В этом случае кредит директору ничем не отличается от займа вашему сотруднику. Но можете также взять в долг и в своей организации. Если только ее возможности это позволяют. Но зато такой способ будет стоить вам гораздо дешевле, чем в банке. Вы же сами себе не будете проценты платить? Итак, получаем кредит на развитие малого бизнеса с нуля в банке. При этом может возникнуть две ситуации: банк будет выдавать вам деньги якобы на организацию, и банк выдаст кредит вам лично. В первом случае придется повозиться с документами. Ведь получить деньги для фирмы в банке – задача не то, чтобы невыполнимая, но вполне длительная и бюрократичная. А вот во втором случае вам потребуется лишь стандартный пакет документов. Если будут сложности с получением кредита на любые предпринимательские или бытовые цели из-за того, что ваша официальная заработная плата не позволяет взять достаточную сумму денег, вы можете указать свои неофициальные доходы в справке по форме банка. Второй случай получения средств гораздо интереснее. Ведь здесь фактически вы выдаете кредит сам себе. Точнее ваша фирма выдает вам, как сотруднику. Но вы не только сотрудник, вы еще и ее владелец. Здесь главное не переусердствовать и не вытащить все свободные деньги из кассы. Тем более, что их все равно придется возвращать. И с процентами. Причем еще и уплачивая НДС на эти проценты. Платить будет организация, но вам-то от этого не легче. Оформление кредита очень интересно. Вам нужно будет официально и нотариально заключить договор займа. С самим собой фактически. И еще не известно, как на это посмотрит ваш нотариус. Но это вполне реально. А вычитаться платежи по кредиту будут из вашей заработанной платы. Но условия выплаты кредита также можно прописать в договоре. Как видите, кредит под залог контракта и любые другие цели директору можно взять разными способами. Если вам нужны недорогие заемные средства, то лучше не вмешивать в это дело банк. Вы же сами не откажете себе в небольшом кредите? На правах рекламы, АО "Тинькофф Банк"ОГРН 102773964228123060, лицензия ЦБ РФ № 2673, город Москва, 1-Й Волоколамский проезд, 10-1.

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